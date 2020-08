TF1 renforce son offre 4K à destination des abonnés Orange et Bouygues Telecom

TF1 annonce que des films, parmi lesquels 50 nuances plus claires ou La Ch'tite famille ; des séries, comme Good Doctor ; et du sport, avec la finale de la Ligue des champions le 23 août (jour de la mise à disposition de l'offre 4K) et des matchs de l'équipe de France de foot (à commencer par France-Croatie le 8 septembre), seront proposés aux téléspectateurs. Et la liste des programmes n'est évidemment pas complète. D'autres s'ajouteront tout au long de la saison télévisuelle.