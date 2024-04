Atos ne dit pas non à une prise de participation de l'État dans son capital

Atos pourrait-il finir par devoir accepter l'aide de l'État ? Cette hypothèse semble de plus en plus plausible au fil du temps, des échecs et des nouvelles opérations annoncées par Atos. Mardi, le groupe avait ainsi indiqué la signature d'un accord de principe avec plusieurs banques et l'État sur l'obtention d'un financement intermédiaire de 450 millions d'euros.

L'objectif est de pouvoir tenir jusqu'en juillet, ce qui permettrait entretemps de valider un accord de refinancement. L'État produit ainsi de son côté un prêt de 50 millions d'euros pour Atos, ce qui lui permet de recevoir en échange une « action de préférence » sur Bull SA, entité au sein de laquelle Atos a regroupé les activités sensibles et souveraines de la France telles que les supercalculateurs, utilisés dans le cadre de la dissuasion nucléaire nationale, et les contrats signés avec l'armée.