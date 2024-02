Atos : échec des négociations avec le milliardaire Daniel Kretinsky pour la cession de Tech Foundations

Atos, à la tête duquel les dirigeants vont et viennent depuis plusieurs mois, avait pour ambition de céder son activité d'infogérance à la société de Daniel Kretinsky EPEI. Une opération qui devait lui apporter de l'argent frais, alors que la situation financière du groupe est de plus en plus compliquée. Malheureusement, cette vente, qui devait être une bouffée d'air frais pour Atos, ne pourra finalement pas se faire.