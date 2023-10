Atos : après la démission surprise de son patron, le géant français est-il sur le déclin ?

Le désormais ex-patron du groupe voulait en effet revendre ces activités de maintenance des parcs informatiques au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, surtout connu en France comme un magnat des médias. Les critiques qui ont depuis suivi ce projet ont finalement eu raison de Bertrand Meunier. L'opération a quant à elle été reportée au deuxième trimestre 2024, selon la direction.

Les actionnaires doivent statuer sur le projet lors d'une assemblée générale, qui sera organisée d'ici à la fin de l'année et dont la date n'a pour le moment pas encore été établie. Deux actionnaires minoritaires (les fonds Alix AM et CIAM) ont porté plainte contre cette revente, alors que d'autres travaillent sur un « plan stratégique alternatif » qui permettrait de l'éviter.