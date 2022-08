Du rififi à la tête d'Altice, le P.-D.G. remercié et remplacé par un proche de Drahi

Pour expliquer ce brusque changement de P.-D.G. à la tête de l'opérateur (le sixième depuis le rachat de SFR par Patrick Drahi), plusieurs sources syndicales indiquent que les performances du groupe sont plus que décevantes, et depuis plusieurs années déjà.

Si SFR affiche une hausse de ses abonnés mobile de 5 millions de clients en un an et demi, ce qui porte le nombre total à 20,9 millions, cette bonne santé s'explique uniquement par le rachat des opérateurs virtuels Prixtel, Afone, Coriolis et Syma. Cette croissance a donc coûté cher à SFR, avec un montant de 415 millions d'euros pour le seul rachat de Coriolis.

Les performances sur le fixe sont plus mauvaises encore, avec une fuite de 36 000 clients en un an et demi, si l'on retire de l'équation les abonnés récupérés là encore lors du rachat de Coriolis. Dans le même temps, Free, Orange et Bouygues Telecom ont quant à eux recruté 300 000 nouveaux clients.

Patrick Drahi ne pouvait plus laisser la situation s'enliser, d'autant plus qu'il a contracté de très importantes dettes pour financer ses acquisitions. SFR représente à lui seul 23 milliards d'euros de dettes et doit rapidement cracher du cash pour permettre à l'homme d'affaires de rembourser ses créanciers.

Dans le même temps, et depuis plusieurs mois, SFR a mis en place un plan de départs volontaires et espère voir partir près de 2 000 salariés.