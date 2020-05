Altice (SFR) : un bon premier trimestre, avec une croissance des abonnés et du chiffre d'affaires

L'opérateur a publié, mercredi après-midi, ses résultats financiers du premier trimestre 2020. Un trimestre marqué par une hausse des recrutements, sur le mobile et sur le fixe.

La maison-mère de SFR, Altice Europe, a confirmé en marge de la publication de ses résultats du premier trimestre 2020, mercredi 20 mai, que la crise de coronavirus a certes ralenti ses investissements (d'environ 10%) et certaines de ses activités, comme la télévision, mais qu'elle n'a pas eu de conséquence néfaste sur les finances du groupe. Sur les trois premiers mois de l'année, Altice Europe a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,6% par rapport au premier trimestre 2019, à 3,63 milliards d'euros.



SFR porte toujours les activités d'Altice

En France, l'entreprise peut aussi se targuer d'avoir traversé cette première moitié de semestre positivement. Au premier trimestre, SFR a généré un chiffre d'affaires de 2,64 milliards d'euros, en hausse de 3,6% sur un an. L'EBITDA du groupe a plus timidement progressé (+1%) de janvier à mars. En France, il a cru de 3,6% à 974 millions d'euros.

La dette du groupe, elle, est à peu près stable, à 31,2 milliards d'euros à la fin du trimestre. Elle reste toujours très importante, même si un remboursement est prévu avant 2025. Altice Europe dispose de 4,2 milliards d'euros de liquidités.

"Le groupe a réalisé une solide performance au premier trimestre dans un contexte difficile", a réagi son fondateur Patrick Drahi, qui n'entend pas modifier ses objectifs pour 2020 face à une "croissance des revenus des services résidentiels soutenue par de solides gains nets d'abonnés dans toutes les zones géographiques et tous les segments."

Une bonne cuvée en termes de recrutements pour SFR

Du côté des abonnés, SFR n'a eu que des bonnes nouvelles à distribuer. Sur les trois premiers mois de l'année, l'opérateur au carré rouge a gagné 64 000 abonnés en fibre optique, et fait donc un peu mieux (+1 000) que son premier trimestre 2019, en se situant par ailleurs entre Orange et Free en termes de croissance sur le FttH. L'entreprise compte désormais 2,90 millions d'abonnés à la fibre optique en France, et 6,36 millions à ses différentes offres sur le fixe, un résultat stable par rapport à l'année dernière.

Concernant le mobile, SFR a connu un certain ralentissement par rapport au Q1 2019, même si la société a recruté 79 000 nouveaux abonnés. Au premier trimestre 2019, 114 000 abonnements supplémentaires avaient été signés. Au total, SFR compte à présent 14,48 millions de clients mobiles (15,87 millions si l'on ajoute le million et demi de lignes prépayées). L'opérateur fait cette fois beaucoup mieux qu'Orange, qui a perdu des abonnés, et Free, qui en a gagné "seulement" 13 000 en début d'année.

Concernant la partie média, Patrick Drahi a rappelé, lors d'une conversation téléphonique, que la chaîne BFM TV a multiplié par deux son audience au mois de mars, point de satisfaction à compenser selon lui à la négative par une sévère chute des revenus publicitaires. À ce propos, la filiale média d'Altice, NextRadio TV (BFM, RMC, RMC Découverte etc.) a annoncé, le 19 mai, le lancement d'un plan de restructuration pour prendre en compte l'évolution de l'impact de la pandémie. Basé sur le volontariat, il devrait conduire à la réduction des effectifs qui ont augmenté de plus de 50% ces dernières années. Les sollicitations des intermittents, consultants et pigistes devraient être divisées par deux.