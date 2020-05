Les boutiques des quatre opérateurs télécoms rouvrent progressivement

Globalement, les boutiques des opérateurs vont dans la grande majorité rouvrir dès cette semaine, et pour beaucoup à partir de ce lundi. Des exceptions sont évidemment à prévoir notamment pour les centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés, dont certains restent encore fermés le 11 mai, la décision de les rouvrir appartenant aux préfets en local. D'autres centres vont rouvrir, mais où seules les boutiques dites de « première nécessité » seront autorisées à lever le rideau.

Concernant les opérateurs de façon individuelle, tous n'abordent pas le déconfinement de la même façon. Bouygues Telecom devrait être le plus actif à la reprise en promettant d'ouvrir plus de 400 de ses 500 boutiques à compter de lundi. L'opérateur a d'ailleurs publié une vidéo sur sa page YouTube ainsi qu'une notice explicative sur son site internet par lesquelles il décrit et montre les mesures prises pour assurer un accueil des clients dans le respect des recommandations et mesures sanitaires.

Distanciation physique entre les clients ; conseillers équipés de masques, gants et visières ; file prioritaire pour le personnel de santé et les personnes âgées ; gel hydroalcoolique mis à disposition des abonnés et clients à l'entrée des magasins ; manipulation des produits par les conseillers uniquement ; nettoyage régulier des surfaces et protection en plexiglas sur les comptoirs de caisse, l'entreprise a tout prévu pour protéger ses salariés et ses abonnés.