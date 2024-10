Et l'offre ne se limite pas à la rapidité. Orange mise sur la qualité, avec l'utilisation de pièces détachées d'origine ou, à défaut, évidemment compatibles, l'opérateur usant de la formule un poil marketing « haut de gamme » pour les définir. Cela devrait rassurer les plus sceptiques sur la fiabilité des réparations. Et cerise sur le gâteau, une garantie de 12 moins est offerte sur chacune des pièces remplacées, et cela comprend les batteries.