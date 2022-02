Bouygues Telecom lance son service de réparation rapide en boutique, clients ou non de l'opérateur

Bouygues Telecom prend un engagement sur le temps de réparation : celui-ci sera compris entre 1 et 5 jours ouvrés. Autrement dit, au pire, vous récupérez votre smartphone la semaine suivant le dépôt. Et si vous le déposez en boutique en tout début de semaine, il est fort possible que vous puissiez le récupérer avant le week-end. L'opérateur précise que la garantie constructeur est maintenue et la réparation est ensuite garantie 1 an, sauf pour un changement de batterie, pensez-y.