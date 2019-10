Bouygues Telecom propose une nouvelle solution pour faire réparer son smartphone

Des avantages à la réparation pour les clients d'une offre mobile Sensation

Lire aussi :

5G : les détails des expérimentations menées par Bouygues Telecom dans la bande 26 GHz



Une démarche éco-responsable

🎙 La réaction :



« Cette association exclusive renforce nos engagements visant à allonger la durée de vie des produits, sujet auquel les consommateurs sont de plus en plus sensibles ». Édouard Menantaud, PDG de WeFix.

Source : Communiqué de presse

Cet été, Bouygues Telecom a commandé une étude auprès de Poll&Roll visant à dégager la part de Français qui déclare avoir cassé un smartphone. Il est ressorti de celle-ci que 36 % des personnes interrogées qui possèdent un mobile ont déclaré l'avoir cassé au cours des deux dernières années. Ce qui a mis la puce à l'oreille de l'opérateur, ce sont les cas évoqués de casse : des problèmes d'écran pour 59 %, ou de batterie pour 32 %. Ces problèmes ne nécessitent pas de racheter un mobile neuf.Voilà ce qui a poussé Bouygues Telecom à proposer une nouvelle solution de réparation express à ses clients. L'opérateur a annoncé, lundi 14 octobre, s'être associé au leader français de la réparation express de smartphones, WeFix, qui est une filiale du groupe Fnac Darty. Ensemble, les deux sociétés vont proposer la solution « Réparation Smartphone ».Pour en bénéficier, il faut être client Bouygues Telecom et disposer d'un forfait mobile avec engagement (gamme Sensation). Si vous êtes concerné, vous pourrez alors bénéficier d'une remise de 30 % sur la réparation de votre mobile sans condition de montant et sans obligation de prendre rendez-vous. La remise est valable deux fois par an, si vous êtes vraiment très malchanceux avec votre téléphone. L'opérateur propose également le maintien de la garantie 2 ans, après réparation, et ce quelle que soit la marque de l'appareil.WeFix ratisse large s'agissant des services proposés en matière de réparation mobile : écran, batterie, haut-parleur, appareil photo etc. L'entreprise se targue de mener une réparation dans un délai de 20 minutes dans 98 % des cas. Le magazine 60 millions de consommateurs a d'ailleurs sacré WeFix meilleur réparateur de smartphones en juin 2019.Outre l'opération marketing, Bouygues Telecom apporte sa pierre à l'édifice s'agissant de la protection de l'environnement, en incitant ses clients à privilégier la réparation plutôt que la solution de facilité qui consiste à jeter son appareil pour immédiatement en racheter un autre.