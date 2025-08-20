Ultra haut débit, Wi-Fi 7 dernière génération et liberté totale, le tout à moins de 24 € par mois : une offre fibre taillée pour la rentrée et les foyers connectés.
Une offre ultra simple et performante pour débuter l’année au top
En cette rentrée 2025, B&You frappe fort avec une offre fibre sans engagement à 23,99 €/mois, centrée sur l’essentiel : une connexion internet ultra-rapide via une box Wi‑Fi 7 tri‑bandes. Pas de bouquet TV, pas de téléphonie fixe imposée, juste une connexion brillante, moderne et accessible. La primaire supériorité du Wi‑Fi 7 (jusqu’à trois fois plus rapide et couvrante que la norme Wi‑Fi 6) garantit une couverture fiable pour tous les appareils du foyer. Les débits théoriques atteignent jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, selon éligibilité, sur un réseau fibre de dernière génération
Les 3 atouts majeurs de la B&You Pure Fibre :
- Wi‑Fi 7 tri‑bandes : ultra-performant, stable et adapté aux foyers très connectés
- Débits fulgurants : jusqu’à 8 Gb/s en réception, 1 Gb/s en émission
- Sans engagement à 23,99 €/mois, prix fixe et clair
Une connexion parfaite pour tous les usages modernes
Avec des débits aussi généreux, la B&You Pure Fibre répond à tous les usages exigeants : streaming 4K simultané sur plusieurs écrans, gaming en ligne sans latence, visioconférences fluides, téléchargements rapides et domotique sans fausse note. Sa box Wi‑Fi 7 dispose d’une couverture étendue, grâce à son design optimisé et ses antennes tri-bandes, ce qui rend la connexion stable même dans les grandes maisons ou sur plusieurs étages.
Pour les logements plus vastes, un répéteur Wi‑Fi 7 est disponible à seulement 3 €/mois, avec le premier mois offert, assurant la continuité du réseau dans tous les recoins.
Libre, flexible et économique : le choix malin pour la rentrée
Cette offre se distingue par sa totale souplesse : aucune durée d’engagement, ni frais surprenants après un an. Le tarif reste fixe dans le temps, et la souscription est simple, entièrement gérable en ligne. L'installation est gratuite, la livraison de la box aussi, et B&You rembourse jusqu’à 50 € de frais de résiliation si vous venez d’un autre fournisseur.
Le service client est accessible via l’application 24h/24, avec une assistance téléphonique disponible les deux premiers mois. Lors de la rentrée, c’est un moment intelligent pour faire évoluer sa connexion fibre vers une offre moderne, performante et économique.
✅ Notre avis sur la B&You Pure Fibre : l’offre rentrée ultra efficiente
Proposée à 23,99 €/mois, sans engagement, et équipée d'une box Wi-Fi 7 tri-bandes, cette offre cible clairement les foyers connectés soucieux de leur budget. Avec des débits jusqu’à 8 Gb/s, une technologie d’avenir (Wi-Fi 7), et une souscription simple, c’est l’occasion parfaite de migrer vers un service internet moderne et performant avant la rentrée. Idéal pour surf, télétravail, gaming ou streaming en famille, sans contraintes tarifaires.