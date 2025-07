La société gère aujourd'hui un patrimoine de 3 700 sites dont elle détient les baux, et les infrastructures passives. Infracos, qui est propriétaire de ses tours et antennes, les met ensuite à disposition de ses deux actionnaires, donc SFR et Bouygues Telecom, via un contrat d'hébergement. Ce modèle économique, qui n'est pas inédit dans les télécoms, est bien rodé et fonctionne depuis plus d'une décennie.