Quant à Free, plus offensif dans son approche, on imagine le groupe Iliad rêver d'une consolidation qui dépasserait les frontières françaises pour créer un groupe transnational européen. On rappelle que l'entreprise de Xavier Niel est déjà devenue, en nombre d'abonnés, le cinquième opérateur du Vieux continent. Elle compte aujourd'hui plus de 50 millions de clients. Orange et des groupes du Moyen-Orient pourraient aussi s'intéresser au cas de SFR.