Et en parallèle, le milliardaire a exfiltré plusieurs actifs stratégiques, comme les data centers, médias et participation dans XPFibre, vers des filiales probablement basées au Luxembourg, terre fiscalement avantageuse. On n'oublie pas non plus la cession des parts détenues dans La Poste Mobile, récupérées par Bouygues Telecom, pour environ 500 millions d'euros.