PEPSIMAX

Dans ma résidence principale j’ai eu des soucis avec SFR lorsque j’ai voulu passer à la fibre, ils m’ont fait croire qu’ils étaient fibrés alors qu’ils reliaient un cable à la fibre dans la rue. Mais la supercherie démasquée ils ont reconnus que l’immeuble serait fibré dans les 3 mois, il y a un an donc. Pendant ce temps les 3 autres opérateurs ont relié l’immeuble à la fibre. Or mon syndic m’a informé que SFR voulait fibrer l’immeuble, or en tant que membre du conseil syndical j’ai refusé…Pour d’une part faire chier SFR et de toute manière 90% de l’immeuble possède déjà la fibre et ne compte pas changer d’opérateur et le dernier propriétaire qui n’est pas encore fibré aura le choix avec les 3 autres ou de prendre SFR avec le cable…

Drahi est l’exemple typique de ce qui est arrivé à Casino. On monte une holding et on achète à coups de LBO sans sortir d’argent et on se rembourse sur la bête. Les premiers remboursements ne sont pas immédiats et dans l’intervalle parfois deux ans, on peut tranquillement sucer la bête et s’enrichir personnellement. Puis vient le temps de rembourser et ce n’est pas la même béchamelle. Ces mecs veulent revendre leurs boites avec plus value mais en gardant la main dessus. Exactement comme Bolloré qui a scindé son groupe en 4 qu’il va introduire en bourse. Mais non seulement ces requins veulent du cash en vendant la majorité des sociétés mais ils veulent cependant garder la gouvernance de ces sociétés. C’est gonflé. Ces mozarts de la finance ne sont en fait que des mecs qui ont emprunté des tonnes de fric et qui ont bien du mal à rembourser.