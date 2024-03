BFMTV et RMC rachetés par le géant français des armateurs, qui signe la fin de l'empire Altice (SFR) de Patrick Drahi

Le plus grand armateur français et troisième acteur mondial du transport maritime, CMA CGM, annonce ce vendredi 15 mars 2024 avoir signé une promesse d'achat avec Altice Média. L'opération, qui devrait s'élever à 1,55 milliard d'euros, comprend le rachat des marques BFMTV et RMC. Patrick Drahi, qui va aussi se débarrasser de La Poste Mobile et de ses 2 millions de clients, continue de dégraisser, esseulant un peu plus la maison-mère de SFR.