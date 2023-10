SFR aux abois : que se passe-t-il chez l'opérateur au carré rouge, qui perd abonné sur abonné ?

Autrefois leader dans le secteur des télécoms français, SFR, aujourd'hui deuxième opérateur hexagonal, traverse une crise alarmante, avec une forte baisse de sa base d'abonnés en un an et des problèmes financiers qui n'en finissent plus. Ajoutons à cela une maison-mère, Altice, en difficulté et plombée par une dette considérable, ainsi qu'un scandale de corruption impliquant un haut responsable du groupe, qui vient un peu plus menacer la crédibilité déjà bien entamée de l'entreprise aux yeux de ses créanciers. Patrick Drahi n'a plus le choix et doit réagir.