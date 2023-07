5G : Orange est-il toujours le meilleur en 2023 ?

Notons que sur la stratégie du déploiement 5G, Orange reste le seul opérateur à se concentrer exclusivement sur les bandes de fréquences les plus élevées (3,5 GHz), et cela se voit sur les débits constatés. Bouygues et SFR adoptent des stratégies proches en se focalisant à la fois sur des antennes 2,1 et 3,5 GHz, avec des débits plus inférieurs, mais une meilleure latence (les résultats sur ce point leur donnent raison). Enfin, Free, qui plafonne et qui a même globalement tendance à régresser, ne fait pas des débits sa priorité. L'opérateur privilégie la couverture du territoire, avec des bandes de fréquences basses (700 MHz) autrefois exploitées pour la 4G.