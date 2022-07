Internet mobile : Orange et SFR, opérateurs les plus performants sur la 5G

Globalement, Orange, meilleur opérateur sur chacune des générations de réseau cellulaire, domine très légèrement SFR sur la 5G (la plus faible latence lui échappe encore), et plus largement ses deux autres concurrents. Même si SFR, Free et Bouygues Telecom ont rattrapé une partie de leur retard, Orange n'a pas fléchi et continue de progresser.