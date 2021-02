Baromètre nPerf : Orange, sur le mobile comme sur le fixe, reste le roi de la performance

Pour la quatrième année de suite donc, Orange a été reconnu comme étant l'opérateur qui a délivré la meilleure performance réseau, avec un score de 75 217 points. Sur chacun des six indicateurs (taux de réussite des tests, débits descendants, débits montants, temps de réponse, navigation et streaming vidéo YouTube), l'opérateur a été meilleur que ses trois concurrents, Bouygues Telecom (64 834 points), Free (64 632) et SFR (64 577), qui se tiennent désormais dans un mouchoir de poche.