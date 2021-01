Baromètre nPerf : Orange toujours en tête des performances en réseau fixe

Au général, toutes technologies fixes et tous critères confondus, Orange cumule 143 411 points et devance de peu Free et ses 141 144 points. Bouygues Telecom et SFR sont derrière avec un score de respectivement 137 616 et 131 479.

Orange est notamment porté par ses résultats bien au-dessus de ses concurrents sur le débit montant et la latence. Pour cette dernière par exemple, on constate une moyenne de 12,4 ms pour les abonnés Orange, contre 17,66 chez Free, 19,53 chez Bouygues et 20,16 chez SFR.

C'est Free qui offre le meilleur débit descendant avec une moyenne de 142 Mbps. Le FAI prend le large sur Bouygues et SFR qu'il surpassait déjà l'année précédente et dépasse Orange.