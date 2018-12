Testez gratuitement votre connexion Internet avec nPerf

ADSL, VDSL, fibre, 3G ou 4G : l'outil nPerf vous permet de mesurer la qualité de votre connexion Internet fixe ou mobile, où que vous vous trouviez, sans télécharger de logiciel et quel que soit votre fournisseur d'accès.

Pourquoi tester ma connexion ?

Pour bien tester... Pour bien mesurer la pleine capacité de votre connexion (sur ordinateur), nous vous conseillons de ne pas télécharger de fichiers, de ne regarder de vidéo ni d'écouter de musique en ligne ou encore de ne pas naviguer durant le test.



Bien évidemment, cette recommandation est valable pour l'ensemble des ordinateurs connectés à la box du foyer. En outre, n'utilisez pas non plus votre box TV (coupez donc la télévision, si elle est allumée).



Enfin, votre test sera plus réaliste si vous n'êtes pas connecté à votre box en Wi-Fi ; l'utilisation d'un câble Ethernet est donc recommandée.

Comment ça marche ?



La carte des serveurs nPerf

Des statistiques collaboratives



La carte des débits de nPerf

Quelques exemples de débits en mobile (3G/4G)

Quelques exemples de débits en fixe (ADSL, VDSL et fibre)

Le haut débit : ADSL et cable



source : nPerf, débits descendants moyens par opérateurs en 2017

Le très haut débit (fibre, cable et VDSL2)



source : nPerf, débits descendants moyens par opérateurs en 2017

Le très haut débit (fibre FTTH seule)



source : nPerf, débits descendants moyens par opérateurs en 2017

La carte de couverture nPerf



La carte de couverture réseau (de 2G à 4G) de nPerf

Réaliser un test de performance vous permet d'. Si vous constatez, par exemple, un ralentissement soudain de votre navigation, des téléchargements ou dusur votre ordinateur ou votre smartphone, le test vous permettra de vérifier si c'est votre connexion qui est en cause ou votre ordinateur.La réactivité de votre connexion est mesurée par la. Lesindiquent respectivement votre vitesse deet d'Lorsque vous effectuez votre test nPerf via notre widget, vous pouvez retrouver le nom de votre opérateur, le type de connexion, l'adresse IP, la version de votre système d'exploitation ainsi que celle de votre navigateur Web.nPerf dispose. Ainsi, l'algorithme du service peut mesurer les capacités maximales de la connexion.Chaque test que vous effectuez vous permet de contribuer à la cartographie des performances de connexion internet réalisée parCe système collaboratif renforce la fiabilité et l'honnêteté numérique de l'outil. Si vous testez votre débit internet dans la rue, vous participerez à la création de la carte de couverture 3G et 4G au rythme de vos déplacements.enrichit sa base de données et publie régulièrement des baromètres des opérateurs (et), afin de distribuer les bons et mauvais points à ceux qui les méritent.En France, au deuxième trimestre 2018,. À cette vitesse, vous téléchargez un film en qualité HD (environ 5 Go) en une vingtaine de minutes, et un épisode de série TV (300 Mo) en une petite minute.Chez Free, on pointait à 31,89 Mb/s en moyenne, 27,20 Mb/s du côté de SFR et 26,07 Mb/s chez Bouygues Telecom. En 4G seule, le débit moyen atteint 43,88 Mb/s chez Orange.Débit descendant moyen : 31,06 Mb/s soit 3,88 MB Mo/sDébit montant moyen : 8,17 Mb/s soit 1,02 Mo/sLatence moyenne : 65,12 msEn 2017 (les chiffres 2018 n'étant pas encore disponibles),, de 7,55 Mb/s du côté de Bouygues Telecom, de 7,37 Mb/s chez Free, et de 6,46 Mb/s du côté d'Orange, en sachant que le débit maximal pour le HD est de 30 Mb/s. Imaginons que vous bénéficiez d'un débit de 8 Mb/s, ils vous faudra plus d'1h30 pour télécharger un film en qualité HD de 5 Go, et plus de 5 minutes pour télécharger l'épisode de votre série préférée, à condition bien entendu de ne pas obstruer votre connexion en naviguant sur Internet en même temps, par exemple.Il faut distinguer le Haut Débit du(fibre optique, câble et VDSL2), qui offre évidemment des vitesses bien supérieures. En 2017,, de 122,70 Mb/s chez Orange, de 120,21 Mb/s du côté d'Orange, et de 103,63 Mb/s chez SFR. Avec un débit de 120 Mb/s, vous téléchargez un film de 5 Go en un peu plus de 6 minutes, et un épisode de 300 Mo en une trentaine de secondes.Enfin, laprésente des résultats bien plus impressionnants. En 2017, c'est, devant Bouygues Telecom avec 451,39 Mb/s, SFR avec 427,28 Mb/s et Orange et ses 301,63 Mb/s. Avec un débit descendant de 450 Mb/s, un film de 5 Go se télécharge en moins de 2 minutes, et un épisode de 300 Mo entre 5 et 10 secondes.Débit descendant moyen : 7,4 Mb/s soit 0,88 Mo/sDébit montant moyen : 0,53 Mb/s soit 67,84 ko/s (0,07 Mo/s)Latence moyenne : 60,3 msDébit descendant moyen : 117,74 Mb/s soit 14,12 Mo/sDébit montant moyen : 52,07 Mb/s soit 6,51 Mo/sLatence moyenne : 17,94 msDébit descendant moyen : 413,95 Mb/s soit 51,74 Mo/sDébit montant moyen : 188,04 Mb/s soit 23,51 Mo/sLatence moyenne : 9,28 msnPerf propose une carte, accessible gratuitement en ligne , pour vérifier la couverture 2G, 3G et 4G selon votre localisation et votre opérateur. Une seconde détaille les débits mobiles des quatre opérateurs, dans le monde entier.Cette carte estgrâce aux mesures effectuées par les utilisateurs de l'application et du widget. Les cartes de couverture réseau sont rafraîchies toutes les heures tandis que les cartes de débit sont automatiquement mises à jour toutes les 15 minutes.