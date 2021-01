Sites 5G ouverts : Free en avance, Orange leader sur la bande de fréquences reine

Comme promis, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) suit de très près les déploiements 5G au niveau national et au niveau local. Les dernières constations de l'institution, transmises le 14 janvier, nous permettent de nous rendre compte de la poussée de deux opérateurs entre la mi et la fin décembre. Free Mobile et SFR ont été les plus actifs sur le déploiement de leurs sites 5G.