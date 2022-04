Forfait SFR : les meilleurs abonnements mobiles

SFR propose un réseau 5G particulièrement performant, qui se concentre davantage sur le surcroît de débit par rapport à la 4G, plutôt que sur une expansion plus rapide de sa couverture. C'est pourquoi le forfait le plus complet de l'opérateur peut être une excellente option pour les grands consommateurs de données mobiles, qui sont couverts par le réseau 5G de l'opérateur.

Avec l'abonnement SFR illimité 5G, ils pourront profiter de l'un des meilleurs réseaux déployés et des très hauts débits qu'il propose. En effet, le débit descendant maximum théorique atteint 2 Gbit/s en bande de fréquence 3,5 GHz et 995 Mbit/s en bande de fréquence 2100 MHz. Bref, charger des vidéos en 4K sera très rapide. Et ce, sans avoir à surveiller son crédit de consommation de data !

Le prix est, en conséquence, assez élevé, mais il faut reconnaître son grand avantage : il est destiné à tous, et pas seulement aux abonnés SFR BOX (même si ces derniers bénéficient d'une réduction mensuelle non négligeable, mais valable seulement pendant un an).

En parallèle de cette quantité illimitée de données mobiles en 5G, le client SFR peut compter sur de belles options internationales incluses. Ainsi, depuis la France, les appels, SMS et MMS sont illimités vers les fixes et mobiles de l'Hexagone, d'Europe, des DOM, des États-Unis, du Canada, de la Chine et vers les fixes de plus de 100 destinations.

En voyage à l'étranger, c'est une belle enveloppe de 100 Go de données mobiles qui permet de naviguer sur internet, tandis que les appels, SMS et MMS sont également illimités depuis l'Europe, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA et le Canada.