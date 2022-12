Déploiement de la 5G en France : Free, à la fois premier et dernier

L'Autorité de régulation des communications électroniques a dévoilé jeudi le dernier état des déploiements 5G et leur évolution en France, avec une croissance du nombre de sites (et antennes) qui reste relativement correct. Free Mobile est l'opérateur qui dispose du plus grand nombre de sites 5G dans le pays. Pourtant, il n'est pas forcément celui qui offre le plein potentiel de la technologie mobile au plus grand nombre.