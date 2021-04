Sites 5G ouverts : Orange et Free toujours très en avance sur leurs concurrents

À la fin du mois de mars, on comptait donc près de 13 000 sites ouverts en 5G en France. Mine de rien, on peut dire que le déploiement du réseau mobile est soutenu, surtout si l'on compare avec les près de 90 000 sites 4G ouverts dans le pays. En à peine quelques mois, les opérateurs se sont assurés de couvrir des millions d'abonnés potentiels, et l'ARCEP évoque même une progression "régulière pour les premiers mois de 2021."