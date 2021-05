5G : Orange et Free font toujours la course en tête sur la bande "cœur" (3,5 GHz)

Si l'on s'en tient à la bande 3,5 GHz (3 500 MHz), qui est la seule bande de fréquences 5G véritable disponible et la plus rapide en l'état, c'est Orange qui demeure le plus efficace en France. L'opérateur historique a déjà équipé 1 241 sites d'antennes en 3,5 GHz, un même site pouvant être équipé de plusieurs bandes de fréquences compatibles 5G et de plusieurs antennes. C'est 136 sites de plus que le mois précédent.