Sites 5G ouverts : Free inonde la France, Orange se concentre sur les débits

Free est, de loin, l'opérateur qui équipe le plus de sites en 5G. Mais comme nous l'avons dit précédemment, l'entreprise de Xavier Niel a fait le choix d'une stratégie décalée, préférant miser sur les fréquences basses, avec 7 044 sites en 700 et 800 MHz, plutôt que sur les fréquences hautes, avec 562 sites en 3,5 GHz. Il est à noter, tout de même, que sur ce dernier point, Free Mobile n'est devancé que par Orange. L'opérateur fait donc de sérieux investissements sur la pure technologie 5G, même s'il use d'une techno empruntée à la 4G pour inonder une large partie du territoire, au contraire de son concurrent encore une fois. Les deux stratégies se défendent, même si Orange a l'avantage d'offrir de meilleurs débits aux clients pouvant capter la 5G.