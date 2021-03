Huawei : une redevance de 2,50 dollars perçue pour chaque mobile 5G utilisé

Huawei entend récolter entre 1,2 milliard et 1,3 milliard de dollars (soit entre 1 et 1,1 milliard d'euros) en imposant le paiement d'une redevance relative aux frais de brevets et de licences entre 2019 et 2021, liés à ses différentes technologies 5G. Le chef du département de la propriété intellectuelle de la firme, Jason Ding, promet de « plafonner les redevances par smartphone à 2,50 dollars ».