Huawei : des rendus du P50 Pro montrent un module photo impressionnant... pour le capteur 1 pouce ?

On remarque évidemment en premier lieu le bloc photo à l'arrière, très imposant et adoptant un design encore jamais vu, avec deux grands cercles pouvant - on le suppose - abriter chacun plusieurs capteurs photo.

Steve Hemmerstoffer (OnLeaks), à l'origine de la fuite, ne partage que ce visuel et n'a pas les spécifications techniques de l'appareil photo du P50 Pro. Mais de précédentes rumeurs laissaient entendre que le smartphone pourrait être le premier à être équipé d'un capteur d'un pouce.

Le mobile, on s'y attendait, ne dispose pas de port jack 3,5 mm pour l'audio, mais il semble équipé d'un émetteur infrarouge dans la tranche supérieure, une fonctionnalité qui a tendance à disparaître.