Huawei Mate 40 : un cadre fait fuiter une photo montrant un zoom impressionnant

Avec ses séries P et Mate, Huawei met continuellement en avant les capacités de ses smartphones dans le domaine de la photographie. Il faut bien trouver un terrain pour se démarquer de la concurrence lorsque tous les composants haut de gamme ont été intégrés au smartphone. Et Huawei investit continuellement dans le domaine de la photo.

Selon de précédents rapports, le Huawei Mate P40 accueillerait un capteur free form de Daliguang, lequel améliorerait la gestion de la luminosité tout en offrant un champ de vision plus large. Selon SparrowNews, le capteur principal serait de 50 MP et Huawei l'aurait couplé à une de ses technologies brevetées permettant un autofocus plus rapide.

Quoi qu'il en soit, le résultat est impressionnant. Le domaine de la photographie et les fruits des travaux en R&D sont probablement les meilleurs arguments que Huawei puisse mettre en avant afin de faire oublier que ses smartphones ne disposeront pas des services de Google.