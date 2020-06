Huawei se dit dans les temps pour son Mate 40, et prévoit d'en vendre 8 millions en 2020

Alors que certains constructeurs (Apple et son iPhone12, notamment) se préparent à un lancement tardif de leurs nouveaux smartphones, Huawei assure ses actionnaires que le Mate 40 sera lancé dans les temps. Ce qui selon le calendrier habituel du géant chinois se situe quelque part entre septembre et octobre.

Un lancement en temps et en heure, et tonitruant à en croire un informateur. Sur Weibo, une source avance que Huawei prévoit d’expédier plus de 8 millions d’exemplaires de ses Mate 40 d’ici la fin 2020.