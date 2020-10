Le Huawei Mate 40 est teasé avec un module photo octogonal

Jusqu'à présent, les rendus graphiques spéculant sur l'aspect physique du Huawei Mate 40 et du Huawei Mate 40 Pro se basaient sur le design des Mate 30 et Mate 30 Pro. Ils laissaient alors penser que les prochains smartphones de l'entreprise présenteraient un bloc de capteurs circulaire à l'arrière du téléphone.

Toutefois, He Gang, un dirigeant de la société a publié une image sur Weibo. Celle-ci laisse suggérer que la série des terminaux Mate 40 disposerait d'un module octogonal. Cette disposition n'est pas sans rappeler celle du Nokia 9 Pureview. Ce choix distinguerait en tout cas les Mate 40 et Mate 40 Pro des mobiles d'Apple et Google avec un module carré, d'une barre rectangulaire chez Samsung ou d'un disque comme sur la génération précédente des Mate 30.

Il est également possible que ce choix ne concerne que l'un des deux modèles attendus officiellement le 22 octobre.