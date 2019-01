Le Nokia 9 PureView (et ses 5 capteurs photo) pourrait être lancé au MWC

Nokia 9 PureView : l'arlésienne de 2018 devrait être annoncée prochainement... soit à Barcelone, soit à Dubaï.

C'est du moins ce que laisse entendre l'intitulé ajouté au bas d'une vidéo rétrospective du MWC 2018, publiée sur Instagram par Juho Sarvikas (Responsable produit chez HMD Global, la maison mère de Nokia). Si l'intéressé se montre discret sur ce qu'il faut attendre de son entreprise sur la prochaine édition du salon catalan, la mention, accolée au hashtag "" s'avère suffisamment aguicheuse pour laisser planer l'ombre d'un doute sur les projets immédiats du constructeur finlandais.Comme le rappelle Neowin , le Nokia 9 PureView avait commencé à faire parler de lui au travers de premières rumeurs relayées sur des forums chinois, début 2018. En novembre dernier, des visuels avaient fini par faire leur apparition sur la toile, sans que ces derniers ne soient suivi d'une quelconque annonce de Nokia. La firme d'Espoo, qui devait initialement lancer le mobile en fin d'année dernière, se serait en fait ravisée en constatant que les 5 modules dorsaux ne permettaient pas d'atteindre les performances escomptées en photo.La conjoncture actuelle chez Nokia voudrait néanmoins que la sortie de son nouveau mobile soit programmée sous peu. La firme pourrait dans les faits opter pour une présentation à Dubaï, fin janvier (la firme y tiendra un événement), mais flagship oblige, il serait plus logique que Nokia opte pour le MWC et le rayonnement mondial dont profite le salon barcelonais. Dans tous les cas, nous seront vite fixés.Notons que les dernières rumeurs en date font état - au delà des 5 capteurs photo dorsaux signés ZEISS, d'un écran OLED 2K de 5,99 pouces certifié HDR10, d'un capteur d'empreintes positionné sous la dalle, et d'une compatibilité avec la recharge par induction Qi. Le mobile serait en outre propulsé par un Snapdragon 845, 6 Go de RAM et Android 9.0 Pie. Il profiterait enfin de 128 Go de stockage interne et d'un prix présumé de 850 dollars lors de son arrivée sur le marché.