Clubic : Le zoom par IA est un bon outil pour obtenir des clichés télé plus nets, mais on en perçoit encore les limites : l’algorithme a parfois tendance à des interprétations risquées. Jusqu’où peut-on aller avec cette techno ?

Luo Wei : « En tant que pionniers de l’imagerie IA, notre technologie de Super Zoom photo constitue une amélioration majeure pour dépasser les limites des traitements ISP traditionnels. C’est la première solution de l’industrie à fusionner une super-résolution multi-image et une reconstruction générative, propulsées par plusieurs algorithmes de type « transformeur » déployés dans le cloud. Cette avancée permet d’améliorer significativement la netteté et la fidélité des images, en particulier lors de zooms extrêmes.

Pour la suite, nous continuerons à repousser les limites via l’IA : le cloud offre un potentiel bien plus élevé que le traitement du signal classique, car il contourne les contraintes de fréquence d’échantillonnage. Nous explorons activement le potentiel de l’IA générative et des solutions cloud pour débloquer de nouvelles fonctions. Évidemment, l’hallucination est un défi connu pour tous les systèmes d’IA générative. Nous travaillons en continu pour l’atténuer du mieux possible via un meilleur entraînement des données et un équilibre soigneusement calibré entre amélioration et réalisme. »