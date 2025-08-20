En marge du lancement du Honor Magic V5, le nouveau pliant de la marque qui sortira le 28 août, nous avons pu interviewer Luo Wei, Chief Imaging Architect de la marque, autrement dit : le « papa » des appareils photo des smartphones Honor. Au menu : IA générative, signature photo, défis matériels d’un pliant ultrafin et choix assumé d’innover en interne plutôt que de s’adosser à un grand nom de l’optique.
Clubic : Le zoom par IA est un bon outil pour obtenir des clichés télé plus nets, mais on en perçoit encore les limites : l’algorithme a parfois tendance à des interprétations risquées. Jusqu’où peut-on aller avec cette techno ?
Luo Wei : « En tant que pionniers de l’imagerie IA, notre technologie de Super Zoom photo constitue une amélioration majeure pour dépasser les limites des traitements ISP traditionnels. C’est la première solution de l’industrie à fusionner une super-résolution multi-image et une reconstruction générative, propulsées par plusieurs algorithmes de type « transformeur » déployés dans le cloud. Cette avancée permet d’améliorer significativement la netteté et la fidélité des images, en particulier lors de zooms extrêmes.
Pour la suite, nous continuerons à repousser les limites via l’IA : le cloud offre un potentiel bien plus élevé que le traitement du signal classique, car il contourne les contraintes de fréquence d’échantillonnage. Nous explorons activement le potentiel de l’IA générative et des solutions cloud pour débloquer de nouvelles fonctions. Évidemment, l’hallucination est un défi connu pour tous les systèmes d’IA générative. Nous travaillons en continu pour l’atténuer du mieux possible via un meilleur entraînement des données et un équilibre soigneusement calibré entre amélioration et réalisme. »
Clubic : Honor est connue pour sa signature photo avec des couleurs plutôt saturées, pas toujours très naturelles. Comment vous démarquez-vous sur ce marché ?
Luo Wei : « Nous reconnaissons qu’Honor a cultivé une signature photographique distincte, caractérisée par des couleurs riches et une large plage dynamique. Avec le Honor Magic V5, nous l’avons affinée pour répondre à l’évolution des préférences des utilisateurs. En mode Portrait, nous avons introduit six filtres de film distincts, offrant des options expressives alignées sur différentes esthétiques visuelles.
Cela s’inscrit dans notre vision plus large de l’imagerie IA : proposer aux utilisateurs des fonctions qui permettent à chacun de capturer la vie et d’exprimer des émotions. »
Clubic : Qualcomm a montré en octobre dernier une version vidéo du magic eraser pour les smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite. Prévoyez-vous d’implémenter cette fonction sur vos produits dotés de cette puce ?
Luo Wei : « L’édition par IA est un axe central de la stratégie à long terme de Honor. Nous explorons activement le potentiel de l’IA générative et des solutions cloud pour débloquer de nouvelles fonctionnalités de rupture à l’avenir, y compris des outils d’édition avancés. »
Clubic : Sur un pliant ultrafin comme le Magic V5, difficile d’embarquer de gros capteurs et un téléobjectif périscopique sans (trop) faire exploser l’îlot photo. Comment avez-vous fait ?
Luo Wei : « Honor a adopté une approche holistique pour la sélection des capteurs et des optiques, en priorisant un apport lumineux maximal par module et en minimisant la hauteur d’empilement. Cela nous a permis d’intégrer des modules hautes performances, comme le téléobjectif périscopique 64 mégapixels, dans un corps compact. En optimisant la dissipation thermique et grâce à des technologies d’empilement propriétaires, nous avons développé un système photo fin, mais performant qui montre comment l’IA et le design d’ingénierie peuvent travailler de concert pour dépasser les limites matérielles et offrir une expérience d’imagerie premium. »
Clubic : Comme certains concurrents (Xiaomi, vivo, Oppo), Honor a-t-elle approché un grand nom de la photo (Leica, Hasselblad, Zeiss, etc.) ?
Luo Wei : « Honor investit stratégiquement de manière importante dans la R&D interne pour l’imagerie - réglages IA, fusion de capteurs, optimisation ISP - plutôt que de s’appuyer sur des partenariats de marque optique. Cela nous donne un contrôle total sur la chaîne de l'image, permet une innovation plus rapide et une personnalisation profonde de nos produits, ce qui est la clé de notre signature photo et de notre stratégie d’imagerie propulsée par intelligence artificielle.
Nous avons collaboré avec le studio français Harcourt spécifiquement pour sublimer les portraits avec une esthétique cinématographique et intemporelle, ce qui illustre notre préférence pour des collaborations ciblées qui améliorent réellement l’expérience utilisateur. »