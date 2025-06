Vivo fait quant à lui figurer le prestigieux logo de Zeiss à l'arrière de ses smartphones, et le couple OnePlus/OPPO celui d'Hasselblad donc. Plus pour très longtemps, si la rumeur partagée ici venait à s'avérer. Il faut dire que ces marques ont eu de longues années pour gagner en compétences sur la photo, et la fin de ce partenariat s'inscrit dans un contexte où les marques donnent l'impression de chercher à réduire leur dépendance aux entreprises extérieures. Et au vu du contexte géopolitique et commercial actuel, on peut les comprendre.