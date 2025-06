Le OnePlus 13T/13s est évidemment doté de la même puce que son grand frère le OnePlus 13, à savoir la Snapdragon 8 Elite, et embarque 12 Go de RAM. C'était écrit : le smartphone est le premier à faire l'impasse sur l'interrupteur Alert Slider, qui laisse ici sa place au Plus Button. Un nouveau bouton semblable au bouton Action des iPhone récents, sur lequel on peut paramétrer à peu près n'importe quel raccourci.