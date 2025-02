Le OnePlus 13 Mini serait équipé d'un écran de 6,31 pouces, légèrement plus petit que les modèles standards de la marque, qui proposent des écrans de 6,82 et 6,78 pouces. Cette taille d'écran le place aujourd'hui dans la catégorie des smartphones compacts, les smartphones entre 5 et 6 pouces n'existant quasiment plus sur le marché. Apple a connu l'échec le plus cuisant du marché avec son iPhone 13 mini et son écran de 5,4 pouces, boudés par les consommateurs.

OnePlus proposerait une dalle OLED pour son dernier modèle, avec une qualité d'affichage probablement équivalente aux grands frères du OnePlus 13 Mini pour satisfaire les besoins en vidéo et photo des utilisateurs.

Le processeur Snapdragon 8 Elite garantirait quant à lui des performances solides, permettant une utilisation fluide des applications et des jeux gourmands. Cette puce serait également conçue pour optimiser la gestion de l'autonomie, bien que les détails précis sur la batterie restent encore flous.