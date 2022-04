Le OnePlus 10 fuite de partout ! Et un élément capital pourrait manquer à l'appel

Pour le reste, la fiche technique du OnePlus 10 n'a rien pas vraiment de quoi nous enthousiasmer par rapport au précédent modèle.

Le smartphone sera configurable avec 8 ou 12 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage interne. Pour la photo, on comptera sur un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 mégapixels et un module macro de 2 mégapixels. À l'avant, il s'agira d'une caméra de 32 mégapixels. On note une énorme régression sur l'ultra grand-angle, qui comptait 50 mégapixels l'an dernier.

Par contre, il est un détail sur lequel — paradoxalement — le OnePlus 10 fera mieux que le OnePlus 10 Pro. Sa batterie de 4800 mAh sera rechargeable à 150 W, contre 88W pour ce dernier.

Pour l'heure, on ignore encore quand sera lancé ce nouveau smartphone. Ni même s'il sera disponible en France par ailleurs.