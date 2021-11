OnePlus 10 Pro : de nouvelles images confirment son design… particulier

Les smartphones sont chaque année meilleurs en photo. Et cela passe de plus en plus par l'intégration de capteurs plus gros. Par conséquent, les constructeurs doivent se creuser la tête pour parvenir à les intégrer à des châssis aussi fins que celui de nos téléphones portables.

Voilà pourquoi, d'année en année, les blocs d'appareils photo apparaissent toujours plus gros et proéminents au dos de nos smartphones. Le OnePlus 10 Pro, à en croire ces rendus, en tient d'ailleurs une belle tranche : adieu le design vertical et plutôt harmonieux du OnePlus 9 Pro et bienvenue à la disposition façon « gazinière » (mais toujours signée Hasselblad).

Blague à part, ce nouveau smartphone reprendrait par ailleurs un certain nombre des caractéristiques de son aîné, à commencer par sa dalle AMOLED LTPO bord à bord de 6,7" affichant du QHD+ sur 120 Hz et son capteur d'empreintes intégré. D'après OnLeaks, le smartphone mesurerait 163 mm de haut sur 73,8 mm de large et 8,5 mm d'épaisseur. Au niveau du bloc d'appareils photo, l'épaisseur grimperait à 10,3 mm.