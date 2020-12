Le OnePlus 9 5G fuite en photo, sous tous les angles et avec tous ses détails

Notons que le OnePlus 9 5G ne disposerait pas de certification d'étanchéité. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne sera pas résistant à l'eau ou à la poussière. L'obtention d'une certification de type IP68 a en effet un prix pour le constructeur, or OnePlus a pour habitude de ne pas les demander pour rester agressif en termes de tarifs. Récemment nous apprenions donc que seul le OnePlus 9 Pro serait certifié IP68.

Le OnePlus 9 5G serait l'un des trois modèles dévoilés par le constructeur chinois au mois de mars. Rappelons que la société a avancé de quatre semaines l'introduction de cette nouvelle série sur le marché afin de mieux se positionner face à la concurrence de Samsung. Le constructeur coréen, lui, dévoilera en effet ses prochains Galaxy S21 - Galaxy S30 ? - dès le mois prochain.

Notons qu'en plus du OnePlus 9 5G et du OnePlus 9 Pro, la société aurait dans les cartons un OnePlus 9E. Pour le constructeur l'idée est de proposer cette fois une option supplémentaire afin de répondre d'entrée de jeu aux besoins du plus grand nombre de consommateurs possible. Une réponse à son concurrent, Samsung, qui a pour l'habitude d'inonder le marché avec une flopée de produits, et trône toujours en tête des ventes au troisième trimestre 2020.