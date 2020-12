OnePlus sortirait un téléphone supplémentaire en 2021, nommé OnePlus 9E

Pour sa série 8, OnePlus avait dévoilé en même temps les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro le 21 avril 2020. Quelques mois plus tard, le 16 octobre, le constructeur lançait sa variante, le OnePlus 8T. La société a opté pour cette stratégie l'année précédente avec la série des OnePlus 7 et l'année d'avant avec les OnePlus 6.

Toutefois, l'année 2020 a été un peu particulièrement puisque OnePlus a multiplié les terminaux de milieu et d'entrée de gamme avec la nouvelle séries des OnePlus Nord. Selon Max Jambor, pour 2021, OnePlus aurait dans les cartons le OnePlus 9, le OnePlus 9 Pro ainsi qu'un troisième modèle, le OnePlus 9E.

Pour l'heure on ne sait sur quel segment se positionne ce troisième modèle. Il pourrait s'agir d'un terminal d'entrée de gamme ou d'une variante du OnePlus 9 standard.