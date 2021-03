OnePlus 9 : la présentation aura lieu le 23 mars prochain

C’est donc dans une quinzaine de jours que OnePlus lèvera le rideau sur sa série OnePlus 9. Un événement qui se tiendra en ligne le mardi 23 mars à 13h, heure française.

Pendant cette conférence, Pete Lau devrait logiquement faire étalage d’au moins deux produits : le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Des rumeurs de plus en plus insistantes voudraient toutefois qu’un certain OnePlus 9R (ou 9 Lite) soit aussi de la partie. Un troisième smartphone, un peu moins ambitieux, mais qui pourrait séduire par un tarif plus doux que ses grands frères.

Ce qu’on retrouvera dans les OnePlus 9 ? Un Snapdragon 888, pour sûr. Au vu de la fiche technique du OnePlus 8T sorti il y a quelques mois, on devrait aussi retrouver un écran AMOLED 120 Hz et une batterie rechargeable à 65 W. Mais comme on le comprend aisément à la lecture du carton d’invitation, l’accent sera mis sur la partie photo des OnePlus 9.