OnePlus 9 : la marque nous donne rendez-vous le 8 mars

D’après les informations à notre disposition, à cette date, nous savons que OnePlus lancera trois nouveaux modèles.

Le premier est logiquement le OnePlus 9 standard, équipé d’un écran AMOLED 6,55 pouces 120 Hz, d’un SoC Snapdragon 888, d’un APN principal 48 mégapixels et d’une batterie de 4 500 mAh rechargeable à 65W. Il devrait être accompagné du OnePlus 9 Pro doté d’un écran plus grand (autour de 6,8 pouces) capable d’afficher simultanément une définition WQHD+ sur une fréquence 120 Hz, et profitant donc d’un ou de plusieurs objectifs photo signés Hasselblad.