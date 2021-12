Le OnePlus 10 Pro passe sur le grill de Geekbench : alors, surpuissant ?

Toutefois, de précédents tests effectués sur un smartphone préparé par Qualcomm et destiné à éprouver les capacités du Snapdragon 8 Gen 1 nous confirment que le principal atout de la puce ne réside pas dans la vitesse de son processeur − au demeurant suffisante. C'est plutôt sur ses capacités graphiques et, surtout, sur les performances de NPU (dédié à l'IA) que la différence sera la plus marquée avec le Snapdragon 888.

Ajoutons à cela que le OnePlus 10 Pro qui serait passé sur Geekbench 5 ne bénéficie sans doute pas du même firmware qui animera les produits qui trouveront le chemin du grand public. Bref : il n'y a pas matière à s'inquiéter, pour le moment. Comme d'habitude, vous pourrez compter sur nous pour éplucher tout cela dans un test complet lorsque les OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro seront disponibles en France.