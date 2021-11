Des rendus du OnePlus 10 Pro, en fuite, laissent entrevoir un smartphone inspiré de Samsung

Bref, on a vu mieux en termes d'originalité. Les rumeurs évoquent aussi les spécificités techniques du OnePlus 10 Pro. Le futur modèle devrait embarquer un écran AMOLED 6,7 pouces de 3 216 x 1 440 pixels et une batterie 5 000 mAh. Il se déclinerait en deux versions distinctes. La première proposerait 8 Go de RAM et 128 Go de stockage contre 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne pour la seconde. Le lancement pourrait avoir lieu au cours du premier semestre 2022.