Le OnePlus 8T se dévoile en vidéo

Rappelons qu'il n'y aura pas de OnePlus 8T Pro cette année pour accompagner ce OnePlus 8T. La marque devrait toutefois annoncer un nouveau OnePlus Nord prochainement. Le OnePlus 8T sera présenté en bonne et due forme le 14 octobre.

En ce qui concerne la fiche technique, on sait déjà presque tout : Snapdragon 865, écran AMOLED 6,55 pouces avec fréquence de rafraichissement de 120 Hz, batterie 4 500 mAh, recharge filaire 65W…

Deux variantes sont attendues : 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage et 12 Go de RAM pour 256 Go de mémoire interne. Le capteur photo principal de 48 MP est accompagné par un ultra grand-angle 16 MP, un capteur macro 5 MP et un module dédié à la profondeur de champ de 2 MP.