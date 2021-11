Le OnePlus 10 Pro s'imposera comme l'un des smartphones les plus puissants au monde

La quasi-totalité de la fiche technique du OnePlus 10 Pro est déjà disponible en ligne. Et autant dire qu'il devrait faire honneur aux ambitions du constructeur. On y retrouvera notamment un écran AMOLED QHD+ 120 Hz de 6,7 pouces, entre 8 et 12 Go de LPDDR5 et entre 128 et 256 Go de stockage UFS 3.1 (extensible via micro SD).

OnePlus renouvellera son partenariat avec l'opticien Hasselblad pour la partie photo. Au dos de ce nouveau modèle : un grand-angle 50 mégapixels, un ultra grand-angle 48 mégapixels et un téléobjectif 8 mégapixels. À l'avant, un module 32 MP se chargera des selfies et autres visios.

Enfin, rappelons que certains estiment que le smartphone s'accompagnera d'une capacité de recharge à 125 W , pour redonner des couleurs à sa batterie de 5 000 mAh en un rien de temps. Dans l'Hexagone, le OnePlus 10 Pro serait lancé sous OxygenOS 12, et non pas le ColorOS d'OPPO.