Samsung avait un « One more thing », ou un dernier petit truc en plus à présenter hier soir lors de son Galaxy Unpacked 2025. Si la conférence, donnée à San José, Californie, et diffusée dans le monde en vidéo, était entièrement dédiée à l'annonce des Samsung Galaxy S25 et des Samsung Galaxy S25 Ultra, ainsi qu'à leurs nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle, la marque s'était gardé un ultime bonbon à partager avec ses fans, leur donnant rendez-vous prochainement pour découvrir un tout nouveau smartphone.