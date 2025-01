Malgré cette finesse accrue, le Samsung Galaxy S25 Slim ne ferait pas de grandes concessions sur la fiche technique. Il hériterait ainsi d'un processeur Snapdragon 8 Elite et de 12 Go de RAM, comme les autres modèles S25 et S25+.

Pour la photo, trois capteurs seraient prévus, avec un capteur principal de 200 mégapixels, plus deux capteurs ultra-grand-angle et téléobjectif de 50 mégapixels chacun. Ce dernier profiterait d'un nouveau procédé ALoP (All Lenses on Prism), qui placerait les lentilles devant le prisme, et non plus derrière, pour obtenir des performances similaires avec un encombrement réduit.

Le Samsung Galaxy S25 Slim semble être une réponse anticipée à l'arrivée d'un iPhone 17 Air en septembre prochain. Preuve que son développement parait précipité, ce modèle ne sortirait pas comme les autres au cours du mois de février 2025, mais au mois de mai prochain. On vous donne rendez-vous dès le 22 janvier à partir de 19H sur Clubic pour tout savoir sur ce modèle, ainsi que le reste des annonces Samsung.